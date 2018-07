LIVE: Bloedhitte én flinke hagelstenen

video Grote brand in opslag­loods: dikke rookwolken trekken over N50

8:03 Een grote brand heeft vannacht een opslagloods met schrootafval op het bedrijventerrein in het Overijsselse Kampen in de as gelegd. Het vuur is inmiddels onder controle maar er komt nog steeds veel rook vrij. Dikke rookwolken trekken over de N50 richting Flevoland en zijn van ver te zien.