LIVE | Boeren naar Tweede Kamer voor protest, gemeente Den Haag gaat optreden tegen ‘gevaarlijke situaties’

Met VideoOp meerdere plekken in het land zetten protesterende boeren hooibalen in brand deze ochtend. Dat leverde volgens Rijkswaterstaat en de ANWB hier en daar hinder op voor het verkeer, maar de files lossen inmiddels op. Farmers Defence Force zegt dat boeren vandaag naar Tweede Kamer komen om te demonstreren. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de boerenprotesten.

Vanaf 12.00 uur, zo blijkt uit een verklaring die Farmers Defence Force-woordvoerster Sieta van Keimpema heeft verspreid. Dinsdag wordt in Den Haag gestemd over moties die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week in de Tweede Kamer. ,,Op 28 juni zullen we het halveren van de veestapel een gezicht gaan geven. Duidelijk maken voor welke keuzes boeren gezet worden door het misselijkmakende beleid van dit kabinet”, zo staat in de verklaring die is ondertekend door ‘Boeren van Nederland’.

In de verklaring worden burgers ook opgeroepen: ,,Burgers, kom ook om te zorgen dat de toekomst van het Nederlandse platteland gewaarborgd blijft, dat de kaalslag met het halveren van de veestapel voorkomen wordt. Ons land, ons vee, onze manier van leven, onze plattelandscultuur laten wij niet afnemen door Rutte IV!”

Intussen zijn verschillende boeren vanochtend al begonnen met actievoeren door hooibalen langs snelwegen in brand te steken. In het Zuid-Hollandse Zevenhuizen raadt de Veiligheidsregio aan om ramen en deuren te sluiten als bewoners overlast hebben van rook of stank, want daar zijn in de buurt ongeveer honderd hooibalen in de fik gestoken.

Bart Kemp, voorman van boerenactiegroep Agractie Nederland, zegt dat dit soort acties niet aangestuurd worden vanuit zijn groep. ,,Maar ik zie veel signalen onder collega's van onrust. Dat er hooibalen in brand worden gestoken is een uiting van woede, onmacht en frustratie. We voelen ons tegen de muur gezet, maar we roepen vooral op tot vreedzame acties”, zegt Kemp. ,,We roepen voortdurend het ministerie op om in gesprek te gaan, of we ergens iets kunnen vinden dat de rust doet wederkeren.”

Volledig scherm De brandweer moet langs de A12 in actie komen omdat protesterende boeren hooibalen in brand hebben gestoken. Het verkeer wordt daardoor gehinderd. © Jippe Groenendijk/MediaTV

Op dit moment is er weinig hinder vanwege branden langs de weg. Alleen op de A50 richting Arnhem is bij Heteren nog brandweer aanwezig. Eerder vanochtend woedde langs de A12 bij Bodegraven een brand in de middenberm. De brandweer is aanwezig, maar verkeer in beide richtingen ondervond verkeershinder, liet Rijkswaterstaat weten. In de richting van Den Haag was een rijstrook dicht en stond rond half acht vanochtend een file van zo’n tien kilometer met een vertragingstijd van een uur. Er stond ook nog een voertuig met pech. ‘De file was al fors vanwege brandende hooibalen en dit helpt niet mee’, laat Rijkswaterstaat weten. In de andere rijrichting was ook een rijstrook afgesloten.

Op de A7 bij Wijdewormer woedde een brand langs de weg. Verkeer richting Hoorn kwam in de file bij knooppunt Zaandam. In de andere rijrichting begon de file bij Avenhorn. Ook in andere delen van het land woeden brandjes in de buurt van een snelweg, zoals op de A2 bij Beesd en op de A15 bij Andelst.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om extra alert te zijn. ‘Zie je een brand in de berm, pas je rijstijl aan: houd afstand en verminder snelheid.’ De ANWB laat weten dat de acties wel milder zijn dan van maandag en dat de overlast tot dusver beperkt is. ,,Er staan niet meer files dan gebruikelijk”, aldus een woordvoerder.

Volledig scherm Hooibalenactie N3 bij Papendrecht. © Jeroen Verbueken

Boze boeren hebben op diverse plekken in de omgeving van Dordrecht hooibalen langs de weg en rotondes geplaatst. Onder meer op de rotondes van de N214 bij Oud-Alblas en Wijngaarden en in de berm op de N3 bij Papendrecht maken boeren met grote witte teksten op de balen duidelijk dat ze niet blij zijn met de politieke plannen rond het stikstofbeleid. De balen zijn met trekkers langs de weg geplaatst, waar boeren teksten op de balen schreven, zoals ‘Geen boer = geen voer’, ‘Stik in je stof’, ‘Stop deze waanzin’ en ‘Met Van der Wal in de sloot’.

De boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat het kabinet betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.

‘Passende en waardige acties’

LTO Nederland roept boeren andermaal op acties tegen het stikstofbeleid ‘passend en waardig’ en volgens de wet te laten zijn. De land- en tuinbouworganisatie vreest dat de acties verspreid over het land het draagvlak in de samenleving zullen verminderen. Daarbij snapt LTO wel de boosheid en de radeloosheid bij boeren.

,,Doe een sociaal-economische toets, voordat we landelijk verder gaan”, aldus LTO-voorman Sjaak van der Tak. Verder vindt de LTO-voorman dat de minister van Landbouw een nieuwe toekomstperspectiefbrief moet schrijven. “Voor ondernemers is het startpunt van perspectief: inkomen en rendement. Wij willen dus geen nieuw opsomming van bestaande beleidsmaatregelen, maar een financiële doorrekening van de effecten van dit verwoestende stikstofbeleid.”

Boze boeren bij minister voor de deur

Het ging gisteren ook al flink los door het hele land door protestacties van de boeren. Op meerdere snelwegen, zoals de A67, de A28 en de A2, stonden trekkers stil of werd bewust heel langzaam gereden. Ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw) hebben de acties van de boeren veroordeeld. Ze noemden ze ‘niet gepast’ en riepen de protesterende boeren op: ‘Hou je alsjeblieft binnen de kaders van de wet.’ Dat voorkwam niet dat ze ook neerstreken voor het huis van Van der Wal, net zoals vorige week zich daar al boze boeren meldden. Ze was overigens niet thuis.

