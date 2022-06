LIVE | Boze boeren blokkeren meerdere snelwegen, politie deelt boetes uit op A28 bij Hoogeveen

Nieuwe samenwer­king Nederland en België tegen cocaïnehan­del, 8000 kilo onder­schept

De Belgische en Nederlandse opsporingsdiensten werken sinds kort samen om de smokkel en handel van cocaïne tussen de Antwerpse haven en Nederland aan te pakken. Volgens de politie is de nieuwe aanpak tot dusver al zeer effectief gebleken. In twee maanden tijd zijn zo’n tien verdachten aangehouden en zouden grote hoeveelheden geld en drugs in beslag zijn genomen.

24 juni