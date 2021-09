LIVE | Brazilië keurt miljoenen Chinese vaccins af, protest in Amsterdam tegen maatregelen

CoronavirusDe ministers van Volksgezondheid van de G20-landen beginnen aan een tweedaags overleg in aanloop naar de G20-top in oktober. Er wordt onder meer gesproken over de internationale aanpak van de coronapandemie en de toegang tot vaccins. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog.