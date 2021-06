LIVE | Brazilië passeert grens van 500.000 coronadoden, onbegrip in Kamer over versoepelingen

coronavirusNederland is het enige land aan de Noordzee dat nog rood kleurt op de Europese coronakaart, en toch versoepelen we sneller dan onze buurlanden. In de Tweede Kamer klinkt onbegrip. En in Brazilië gingen duizenden mensen zaterdag de straat op om te protesteren tegen het coronabeleid van president Jair Bolsonaro. Die betwijfelt nog altijd de noodzaak van mondkapjes en heeft nagelaten snel de nodige doses vaccins in te slaan. Het sterftecijfer nadert daar het half miljoen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.