LIVE | Brits onderzoek: Hogere bescherming na mixen van vaccins



CoronavirusVooral vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben huishoudens, verzekeraars en de overheid in 2020 fors meer geld uitgegeven aan zorg. Zij gaven hier gemiddeld per persoon 6660 euro aan uit, 475 euro meer dan in 2019. Het Veiligheidsberaad van burgemeesters komt half augustus weer samen om te praten over de 1,5 meterregel. Het afschaffen van deze maatregel valt onder de laatste stap van het openingsplan. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.