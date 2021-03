LIVE | Chili vaccineert van alle landen het snelst, EU: VK houdt export vaccins tegen

Uitvaarton­der­ne­mers walgen van doodskist bij demonstra­tie Museump­lein: 'Ronduit smakeloos’

7 maart Bij de door de politie beëindigde coronademonstratie in Amsterdam hebben diverse demonstranten voor afkeurende reacties gezorgd door met een doodskist op het Museumplein rond te lopen. De betogers wilden daarmee symbolisch afscheid nemen van de volgens hun verloren democratie. Uitvaartondernemers snappen de kracht van het symbool, maar reageren kritisch. ,,Dit is een klap in het gezicht voor alle nabestaanden van de coronaslachtoffers”, reageert een van hen tegen deze site.