LIVE | Corona slaat toe na feest Amerikaans stadje: 10 procent inwoners besmet

coronavirusIn een stadje in de VS is tien procent van de inwoners besmet geraakt na een groot indoor evenement. Het kleine ziekenhuis kan de toestroom van de patiënten nauwelijks aan. De lockdown in de Indiase hoofdstad New Delhi wordt met een week verlengd. Dit in verband met de enorme stijging van het aantal coronabesmettingen de voorbije dagen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.