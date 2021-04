LIVE | CoronaMelder-app 48 uur plat om datalek, ‘Avondklok had geen effect op ziekenhuisopnames’

Video Topdrukte bij winkels op eerste dag versoepe­lin­gen; ook terrassen vol

28 april Lange rijen voor de Primark in Rotterdam, de Ikea in Barendrecht, en vele andere winkels. Op diverse plekken leidden de versoepelingen van de coronamaatregelen tot topdrukte. Winkels mogen vandaag per 25 vierkante meter één klant ontvangen, reserveren hoeft niet meer.