LIVE | Coronanummer overbelast, 400 miljoen om ontwikkeling vaccins te versnellen

Molukse gijzelings­ac­tie in Wassenaar kwam voort uit wanhoop: ‘Niemand luisterde naar ons’

29 augustus Vijftig jaar geleden bezetten tientallen gewapende Molukse jongeren de woning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar. De gijzelingsactie, waarbij een politieagent omkwam, was de eerste grote terreurdaad in Nederland. ‘We deden het voor onze ouders.’