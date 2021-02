LIVE | Crisis valt Nederlanders steeds zwaarder, sekswerkers plannen protest

Weer een dagrecord gesneuveld, nu officieel de vroegste lenteweek ooit gemeten

24 februari Voor de vierde dag op rij is in De Bilt het datumrecord gebroken. Het werd om 12.30 uur 16,9 graden. En daarmee is nóg een record gesneuveld: niet eerder werden er vijf winterdagen met 15 graden en meer op het hoofdstation genoteerd, meldt Weerplaza. Het is zelfs zo zacht, dat deze week weerkundig gezien het stempel ‘lente’ krijgt.