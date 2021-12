LIVE | Curaçao verbiedt dansfeesten, ‘Omikronvariant rekt zorgsysteem op tot de grens’

Eigenaar Zwols café verstopt gevonden granaat, gooit hem later weg en belemmert zo de politie

Oud-eigenaar Bob Kooistra van café Bruut in Zwolle heeft zelf een gevonden granaat verstopt en later weggegooid. Het explosief werd in juni 2019 op het toilet van de kroeg gevonden. Kooistra belde de politie niet, uit angst dat zijn café weer moest sluiten en hij aan de grond zou raken. Bij Bruut hing twee keer een granaat aan de deur; bij Kooistra’s huis ontploften twee granaten.

21 december