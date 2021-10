LIVE | CureVac staakt ontwikkeling coronavaccin, hoestende Poetin: ‘Geen zorgen, ik ben niet ziek’

CoronavirusMedicijnmaker CureVac stopt met de ontwikkeling van zijn coronavaccin. Nederland had 10,7 miljoen doses in bestelling. Rusland meldt vandaag het hoogste aantal overlijdens ten gevolge van Covid-19 sinds het uitbreken van het virus. De Russische president Poetin was hoestend te zien op televisie, maar verzekert iedereen dat hij niet ziek is. ‘Niets aan de hand, ik word elke dag getest’, aldus de Rus. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.