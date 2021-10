LIVE | De Jonge: economisch beperkende regels eerder weg dan coronapas

CoronavirusCoronamaatregelen die “economisch belemmerend” zijn, worden eerder losgelaten dan het coronatoegangsbewijs, zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge. ,,Die coronapas is hooguit vervelend”, aldus de bewindsman hierover in de talkshow Op1. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.