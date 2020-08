LIVE | Duitse bondskanselier Merkel waarschuwt voor zware wintermaanden tijdens pandemie

Enschedeër (26) overlijdt aan mishande­ling; fatale klap is gefilmd

25 augustus De politie beschikt over videobeelden die klip en klaar laten zien hoe een 26-jarige Enschedeër zaterdagnacht in de binnenstad van zijn woonplaats is neergeslagen. Het slachtoffer vocht sindsdien voor zijn leven, maar overleed maandag in de loop van de dag aan zijn verwondingen.