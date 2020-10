LIVE | Duitsland verbreekt besmettingsrecord, Nederlanders bewuster van eigen gezondheid

Wieg tot Graf Net toen Hans met pensioen ging, kwam longkanker: ‘Hij vocht nog zo hard’

14 oktober In de rubriek van Wieg tot Graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal Hans ‘The Mod’ Sonderman. Hij kende iedereen. En iedereen kende hem. Zijn kledingwinkel was zijn lust en zijn leven. Precies toen hij stopte met werken, werd hij ziek.