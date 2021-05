LIVE | ‘Eén prik genoeg voor EU-reiscertificaat’, flinke daling aantal patiënten op intensive care

GOUDEN STROP Tijd dat vrouwen slechts vermoord worden in thrillers is voorbij

7:28 Voorbij is de tijd dat vrouwen slechts vermoord worden in thrillers. Ze zijn rechercheur, hoofd van een witwasbende, beoefenen vechtsporten of rekenen eigenhandig af met de moordenaar. Emancipatie dus, in het Nederlandse thrillergenre, aldus de jury van de Gouden Strop die vandaag de vijf spannendste boeken van het afgelopen jaar bekendmaakt.