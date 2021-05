LIVE | EMA bekijkt experimenteel middel van GlaxoSmithKline, Duits advies: Janssen alleen voor 60+’er

Vrees voor Chinese spionage op TU Delft, maar kabinet wil geen zwarte lijst

14:20 Dat het Chinese leger via Chinese studenten en onderzoekers kennis opdoet bij de TU Delft, is goed mogelijk volgens demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Maar het vooraf streng screenen van studenten, of het opstellen van een zwarte lijst om het delen van militaire informatie te voorkomen, daar wil het kabinet niet aan.