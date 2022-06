LIVE | ‘Enkeltje slachthuis’ voor koeien bij Tweede Kamer ‘als stikstofwet komt’, blokkade A28 bij Meppel

Met VideoPremier Rutte zegt dat gevaarlijke situaties als gevolg van boerenprotesten onacceptabel zijn. Tientallen boeren met tractoren - en twee koeien - zijn aangekomen bij de Tweede Kamer in Den Haag. Het is niet het enige protest, ook elders in het land verzamelen boeren zich. De A28 bij Meppel is in beide richtingen geblokkeerd door tractoren. Volg in dit liveblog (onderaan artikel) het laatste nieuws over de boerenprotesten.

,,Een politieauto die door een trekker wordt aangereden. Mest uitrijden op de snelweg, hooibalen en autobanden in brand steken langs wegen en voor gemeentehuizen. Het is niet acceptabel in het land om gevaarlijke situaties te creëren en mensen te intimideren. De stikstofbesluiten zijn ingrijpend, maar dit soort acties staan niet in verhouding met het demonstratierecht”, zegt premier Rutte vandaag na dagen van boerenacties.

Ook vandaag zijn er weer protesten tegen het stikstofbeleid van de overheid. Tientallen boeren zijn hun tractor aangekomen bij het het gebouw van de Tweede Kamer. Bij een zijingang staan twee koeien. Vandaag wordt in Den Haag gestemd over moties die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week in de Tweede Kamer. ,,Op 28 juni zullen we het halveren van de veestapel een gezicht gaan geven. Duidelijk maken voor welke keuzes boeren gezet worden door het misselijkmakende beleid van dit kabinet”, zo staat in de verklaring die is ondertekend door ‘Boeren van Nederland’.

Volledig scherm Den Haag, 28 juni 2022 - Boeren zijn naar de Tweede Kamer gekomen om te demonstreren tegen de stikstofwet van minister van der Wal, Foto: Phil Nijhuis © Phil Nijhuis

Vanochtend vroeg zijn verschillende boeren al begonnen met actievoeren door hooibalen langs snelwegen in brand te steken. In het Zuid-Hollandse Zevenhuizen raadt de Veiligheidsregio aan om ramen en deuren te sluiten als bewoners overlast hebben van rook of stank, want daar zijn in de buurt ongeveer honderd hooibalen in de fik gestoken. Rond het middaguur verzamelden op verschillende plekken in het land boeren zich. Onder meer in Utrecht, Schaijk, Deventer, Boxtel en Amersfoort laten ze van zich horen. De A28 bij Meppel is in beide richtingen geblokkeerd door boze boeren.

Quote We voelen ons tegen de muur gezet, maar we roepen vooral op tot vreedzame acties Bart Kemp, Agractie

Bart Kemp, voorman van boerenactiegroep Agractie Nederland, zegt dat dit soort acties niet aangestuurd worden vanuit zijn groep. ,,Dat er hooibalen in brand worden gestoken is een uiting van woede, onmacht en frustratie. We voelen ons tegen de muur gezet, maar we roepen vooral op tot vreedzame acties”, zegt Kemp. ,,We roepen voortdurend het ministerie op om in gesprek te gaan, of we ergens iets kunnen vinden dat de rust doet wederkeren.”

Op dit moment is er weinig hinder vanwege branden langs de weg. Eerder vanochtend woedde langs de A12 bij Bodegraven een brand in de middenberm en was er brand langs de A50 richting Arnhem. Ook bij de A7 bij Wijdewormer was brand, net als op de A2 bij Beesd en op de A15 bij Andelst.

Volledig scherm De boeren hebben koeien meegenomen naar het protest bij de Tweede Kamer. © Regio15

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vandaag extra alert te zijn om brandende hooibalen in de berm. ,,Die zorgen voor afleiding en mogelijk slecht zicht door rook.” De ANWB laat weten dat de acties wel milder zijn dan van maandag en dat de overlast tot dusver beperkt is. ,,Er staan niet meer files dan gebruikelijk”, aldus een woordvoerder. Iets voor 10.30 uur lijkt de overlast door de acties voorbij.

De boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat het kabinet betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.

‘Passende en waardige acties’

LTO Nederland roept boeren andermaal op acties tegen het stikstofbeleid ‘passend en waardig’ en volgens de wet te laten zijn. De land- en tuinbouworganisatie vreest dat de acties verspreid over het land het draagvlak in de samenleving zullen verminderen.

Volledig scherm De brandweer moet langs de A12 in actie komen omdat protesterende boeren hooibalen in brand hebben gestoken. Het verkeer wordt daardoor gehinderd. © 112HM

Het ging gisteren ook al flink los door het hele land door protestacties van de boeren. Op meerdere snelwegen, zoals de A67, de A28 en de A2, stonden trekkers stil of werd bewust heel langzaam gereden. Ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw) hebben de acties van de boeren veroordeeld. Ze noemden ze ‘niet gepast’ en riepen de protesterende boeren op: ‘Hou je alsjeblieft binnen de kaders van de wet.’ Dat voorkwam niet dat ze ook neerstreken voor het huis van Van der Wal, net zoals vorige week zich daar al boze boeren meldden. Ze was overigens niet thuis.

