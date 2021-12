LIVE | Ergernis in Belgie door Nederlandse dagjesmensen, Duits hof waarborgt rechten kwetsbaren bij triage

CoronavirusDe eerste dertigers zijn aan de beurt voor de boosterprik, twittert minister De Jonge. Wie geboren is in 1981 of 1982 en dat wil, kan vanaf 11.00 uur online een afspraak maken. Volgens de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst nestelt de omikronvariant zich vooral aan de receptoren in de bovenste luchtwegen, waardoor het minder ziekmakend is dan andere virusversies die zich vooral laag in de longen ophielden. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.