LIVE | EU: Zorgen over levering vaccin Johnson & Johnson, Curaçao verlengt maatregelen,

De EU maakt zich grote zorgen of het vaccin van farmaceut Johnson & Johnson, dat in ons land wordt gemaakt maar in de VS in flesjes wordt gedaan, wel op tijd geleverd wordt. Door de nieuwe rekenmethode die het ministerie van Volksgezondheid zondag naar buiten bracht, zijn duizenden vaccinaties dubbel geteld. Nu de fout is hersteld, komt het totaal op 343.881 prikken. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.