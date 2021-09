LIVE | Experimenteel medicijn Merck lijkt effectief tegen alle varianten, kabinet stemt in met polsbandje horeca

Dit gezin telt drie forensisch artsen: ‘Wij praten rustig onder het eten over een lijkschou­wing’

26 september Als midden in de nacht de telefoon gaat bij Sieb (65) en Marijke (64) uit Zwolle, weten ze: een van de twee moet eropuit voor een lijkschouwing, bloedproef of zedenonderzoek. Allebei zijn ze forensisch arts bij GGD IJsselland. Nu dochter Sophie (29) in hun voetsporen treedt, is de ‘forensische familie’ compleet: ,,Wij kunnen rustig onder het eten praten over een lijkschouwing.”