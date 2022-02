LIVE | Franse politie stopt 500 deelnemers vrijheidskonvooi, 7200 agenten op de been in Parijs

UPDATE Medewerker Vodafone­Zig­go op non-ac­tief na klachten grensover­schrij­dend gedrag: ‘We zijn geschrok­ken’

Een medewerker van tv-en internetaanbieder VodafoneZiggo is tijdelijk op non-actief gezet vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. De maatregel volgt na verschillende meldingen door collega’s bij een van de vertrouwenspersonen. VodafoneZiggo is een onderzoek gestart naar de aantijgingen in samenwerking met een extern bureau, meldt een woordvoerder aan deze site.

11 februari