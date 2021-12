LIVE | Geboortejaren ’83 en ’84 kunnen afspraak voor boosterprik maken, NS: Pak niet de trein naar België!

Romantiek in het ziekenhuis: chirurg Anton vraagt chirurg Anna ten huwelijk in operatieka­mer

ENSCHEDE - Tussen alle hectiek in de operatiekamers van het MST was er op Eerste Kerstdag plaats voor een stevige dosis romantiek in het Enschedese ziekenhuis. Chirurg in opleiding Anton vroeg die dag namelijk zijn vriendin én collega Anna ten huwelijk, ín de operatiekamer.

