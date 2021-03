LIVE | Gezondheidsdienst VS twijfelt aan effectiviteit AstraZeneca-vaccin, 1500 euro voor een privéconcert

De coronacrisis leek een ommekeer in veel huishoudens te veroorzaken, toen in de eerste lockdown veel vaders de zorgtaken van hun werkende wederhelft overnamen. Van de zorgzaamheid is niet veel meer over, concluderen drie universiteiten. Ruim tweehonderd gemeenten hebben hun lokale horeca toegezegd terrassen, zodra die weer open mogen, meer ruimte te geven. Ossenaren wachten dat niet af en betalen grif voor een thuisconcert of privé-diner. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.