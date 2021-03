LIVE | GGD maakt zich op voor megaklus: 1,5 miljoen prikken per week vanaf mei



CoronavirusDe voorzitter van de Europese Commissie verwacht dat vanaf april een gemiddelde van ongeveer 100 miljoen doses per maand aan vaccins beschikbaar zullen zijn in de Europese Unie. De GGD’s maken zich alvast op voor een megaklus. Vanaf mei moeten de priklocaties, met hulp van het leger en het Rode Kruis, anderhalf miljoen coronaprikken per week gaan zetten. Sinds 6 januari heeft de GGD circa 1 miljoen prikken gezet. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.