LIVE | GGD: Nog geen besmettingen door demonstratie op de Dam, dodental VS nadert 110.000

Advies onderwijs­raad: Investeer tijdens coronacri­sis gericht in onderwijs

7:27 Het kabinet moet juist in coronatijd gericht investeren in onderwijs. Die oproep doet de Onderwijsraad aan de ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven in een advies voor de komende jaren. Volgens de raad is dit cruciaal om uit de crisis te komen.