LIVE | Gommers: Kans op lockdown door deltavariant klein, jongeren uit 2006 aan de beurt voor prik

CoronavirusZuid-Korea biedt ontwikkelaars van mRNA-vaccins, zoals Pfizer en Moderna, zijn productiefaciliteiten en kennis aan om de coronavaccins in eigen land te gaan maken. Dat zou de farmaceuten direct 1 miljard doses per jaar extra opleveren. Opnieuw een fout bij Testen voor Toegang: een 21-jarige man kreeg zaterdag een negatieve testuitslag toegestuurd, maar werd zondagochtend na een nachtje flink stappen gebeld door testafnemer Covidia met de boodschap dat hij wél corona heeft. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.