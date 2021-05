LIVE | Helft van volwassen Amerikanen volledig ingeënt, Indiase coronavariant in zeker 53 gebieden

Gevonden explosief bij bakkerij in Breda houdt mogelijk verband met cocaïneoor­log: ‘Wat? Weer een handgra­naat?’

23 mei BREDA - In de nacht van zaterdag op zondag is opnieuw een handgranaat gevonden tegen de gevel van bakkerij Boulangerie Paris aan de Baliëndijk in Breda. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om het explosief onschadelijk te maken. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart, meldt de politie. Mogelijk houdt de vondst verband met een gewelddadige vete tussen cocaïnecriminelen.