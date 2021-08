LIVE | Hoofdonderzoeker naar oorsprong coronavirus in China noemt lek uit lab ‘waarschijnlijk’

Het weer is ons goedgezind: heldere nachten zorgen voor spectacu­lair sterren­spek­ta­kel

16:30 Spektakel in de lucht! De komende nachten kunnen we ons opmaken voor een vallende sterrenregen. Met op het hoogtepunt wel vijftig tot zeventig exemplaren per uur. De weersomstandigheden (kleine kans op bewolking, weinig maanlicht) werken ook nog eens mee. Vijf vragen over een elk jaar terugkerend verschijnsel.