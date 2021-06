LIVE | Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen, minder dan 900 nieuwe besmettingen

coronavirusHet aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij licht gestegen. Momenteel liggen er 681 patiënten met Covid-19 op een ic- of verpleegafdeling, blijkt uit de jongste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er vijf meer dan gisteren. Toen lagen er 676 coronapatiënten in de ziekenhuizen, zaterdag waren dat er nog 672. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog tref je hier.