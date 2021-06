LIVE | Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen, ‘Vaccin Novavax voor 90 procent effectief’

coronavirusMet de zomer in aantocht wil Duitsland van de mondkapjes af. Minister voor Volksgezondheid Jens Spahn wil dat stap voor stap doen en beginnen door de draagplicht op straat af te schaffen. Regio's waar veel wordt gevaccineerd en het aantal besmettingen laag is, zouden moeten voorgaan. Een ‘belangrijk moment’ noemt NS-topvrouw Marjan Rintel het. Vanaf vandaag rijdt de NS overdag weer de dienstregeling zoals die was voor het begin van de coronacrisis. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog tref je hier.