LIVE | ‘In Leeuwarden blijven kroegen vanavond open’, coronacijfers Duitsland niet eerder zó hoog

UPDATE Akkoord over cao academi­sche ziekenhui­zen, staking van de baan

Zorgbonden en werkgeversorganisatie NFU zijn het donderdag eens geworden over een nieuwe cao voor werknemers in de universitaire ziekenhuizen (umc’s). Dat betekent dat een derde stakingsdag die voor donderdag 25 november stond gepland niet doorgaat. De leden van de vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV moeten nog wel instemmen met de nieuwe arbeidsvoorwaarden. NU’91, dat een eerder cao-voorstel al had geaccepteerd, staat ook achter het akkoord.

12 november