LIVE | Inwoners Moskou krijgen week vrijaf door stijging aantal besmettingen, Braziliaanse president beboet voor overtreden coronaregels

coronavirusIn de Russische hoofdstad Moskou hoeft er de komende week niet te worden gewerkt. Burgemeester Sergej Sobjanin heeft alle inwoners een extra week vakantie gegeven om de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in te dammen. En de Braziliaanse president Jair Bolsonaro is zaterdag op de bon geslingerd, omdat hij zich opnieuw niet aan de coronamaatregelen hield tijdens een motorprotest in de deelstaat Sao Paulo. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog tref je hier.