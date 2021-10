LIVE | Israël opent vrijdag grenzen voor gevaccineerde toeristen, antidepressivum verlaagt kans op ziekenhuisopname

coronavirusUit een studie onder bijna 1500 coronapatiënten in Brazilië blijkt dat een middel tegen depressiviteit de kans op lange ziekenhuisopnames met ruim 30 procent verlaagt, zo melden onderzoekers. In Israël zijn gevaccineerde toeristen vanaf 1 november weer welkom, en in Vlaanderen worden ook op scholen de teugels weer strakker getrokken. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar moeten na de herfstvakantie weer verplicht een mondkapje op in de klas. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.