LIVE | Italië gaat weer publiek toelaten bij sportwedstrijden, 68.000 aanmeldingen voor Fieldlab-vakantie





CoronavirusHet aantal nieuwe coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is licht gedaald naar 2614. Het is de eerste daling in drie dagen tijd. Wel liggen er voor de vijfde opeenvolgende dag meer dan 800 patiënten op intensive cares. Als twee mensen of huishoudens die volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus elkaar ontmoeten, is het niet nodig dat ze afstand van elkaar houden of mondkapjes dragen, vindt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. Het EU-agentschap stelt in een nieuwe richtlijn dat lidstaten ‘kunnen overwegen’ dit soort maatregelen te versoepelen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.