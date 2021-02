LIVE | Japan begint aan vaccinatie met verkeerde naalden, 487 Peruaanse ambtenaren drongen voor

Nederland­se man in Nigeria overleden na gewelddadi­ge beroving

3:42 Een Nederlandse man die al jaren in Nigeria woonde, is vorige week door drie mannen beroofd en mishandeld met een mes. De man is in de nacht van zaterdag op zondag aan zijn verwondingen overleden, meldt zijn Nigeriaanse partner aan De Telegraaf. Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het voorval aan de krant bevestigd.