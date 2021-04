LIVE | ‘Johnson zag liever stapels doden, dan nieuwe lockdown’, India boekt weer triest coronarecord

Blunder: Man (53) is volgens RIVM slechts 69 centimeter groot en krijgt uitnodi­ging prik om 'morbide obesitas’

22 april ARNHEM -,,Er ligt een vaccin voor u klaar, omdat u valt binnen de risicogroep van mensen met morbide obesitas.” De 53-jarige ontvanger van de brief was met stomheid geslagen. Hij heeft misschien wel last van een paar coronakilootjes, maar zó erg is het toch niet?