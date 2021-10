LIVE | Kleine daling aantal orgaantransplantaties door corona, meer dan 600.000 coronadoden in Brazilië

Duiven heeft het grootste kleine kerstdorp van Europa: ‘Nederland is een échte kersttrend­set­ter’

7 oktober Voor velen is dit hét kerstuitje van het jaar, een bezoek aan de kerstshow van Intratuin in Duiven. Komende zaterdag, 9 oktober, opent het spektakel voor publiek. Deze krant kreeg vast een uniek kijkje bij de kerstshow, terwijl het personeel nog druk bezig was met de finishing touch.