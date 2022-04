LIVE | Koningspaar geeft Oranjefans een boks, feestvierders Amsterdam houden het nog op koffie

2-jarige zoon gewond bij ongeval in Spui: vader verstopt zich in het riet voor de politie

AXEL - Een 39-jarige man is gisteravond aangehouden nadat hij met zijn auto de berm in was gereden van de Graaf Jansdijk in Axel. Zijn 2-jarige zoon is gewond geraakt bij dat ongeval, maar de man heeft voornamelijk geprobeerd om te verhullen dat hij drank en drugs op had.

10:38