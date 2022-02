LIVE | Laagste aantal patiënten op ic's sinds oktober, 900 zorgmedewerkers met longcovid ontslagen

Raadsleden kritisch op scholen: ‘Een of twee incidenten zijn geen reden om kind weg te sturen’

Scholen sturen nog te makkelijk leerlingen naar huis zonder dat eerst naar een oplossing wordt gezocht, merken meerdere Haagse raadsleden. Zij willen dat de gemeente harder optreedt tegen scholen die de regels aan hun laars lappen. ,,Waar we van schrikken is dat er niet echt in het belang van het kind wordt gehandeld.’’

22 februari