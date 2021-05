LIVE | Laagste weekcijfers besmettingen sinds april, VS gaat ook jongeren vanaf 12 prikken met Pfizer

Reacties Aanpak corona-achterstan­den onderwijs is slechts eerste stap: ‘Je trekt er geen extra leraren mee’

10 mei Onderwijsorganisaties zijn overwegend positief over de plannen om de corona-achterstanden in het onderwijs weg te werken. Toch is er ook kritiek, want het huidige programma en de bijbehorende zak geld zijn er maar tijdelijk. En: ,,Die menukaart van het ministerie leidt alleen maar tot enorm veel bureaucratie.”