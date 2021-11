LIVE | Lek in onderzoek naar mondkapjesdeal Van Lienden, ‘Moderna noemt wetenschappers niet bij aanvraag patent’

Sjonny W. krijgt bijna 20 jaar plus tbs voor het doden en dumpen van niet één maar drie vrouwen na seks

In een spectaculair arrest heeft het gerechtshof de Amsterdamse huisschilder Sjonny W. (46) vanmorgen veroordeeld tot 19 jaar en 11 maanden plus tbs voor het doden en dumpen van drie vrouwen. Het gaat om de moord op Roemeense prostituee Mirela Mos (30) in 2004, op prostituee Monique Roossien (26) in 2003 en om de verdwijning van Sabrina Oosterbeek (30) in 2017.

10 november