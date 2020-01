Live: Leraren opnieuw de straat op voor meer geld en lagere werkdruk

OnderwijsstakingDuizenden basis- en middelbare scholen blijven vandaag en morgen dicht. Leraren, schooldirecteuren en ondersteunend personeel voeren voor het eerst twee dagen lang actie voor meer geld en een lagere werkdruk om het lerarentekort een halt toe te roepen. Terwijl veel ouders zich genoodzaakt zien hun kroost een dag thuis of buitenshuis te vermaken, zijn in het hele land zijn protestmarsen. Volg de stakingsdag in ons liveblog.

Meer dan vierduizend basis- en middelbare scholen houden de deuren dicht. Hoe ze staken, verschilt sterk. Op sommige scholen legt het personeel één dag het werk neer, op andere zijn er slechts enkele leraren die geen lesgeven. Er is tijdens deze eerste tweedaagse onderwijsstaking meer verdeeldheid over de zin ervan en niet iedereen vindt het een geschikt moment om het werk neer te leggen.



Vorige maand kreeg basisschoolpersoneel een nieuwe cao met een verhoging van 4,5 procent en een bonus. Ze betwijfelen of er meer valt te halen, omdat het huidige kabinet duidelijk heeft gemaakt dat er geen extra geld meer is. Er zijn momenteel geen onderhandelingen over de besteding van overheidsgeld waarbij het onderwijs de vinger moet opsteken. Toch willen de bonder er nog 1,25 procent bij.

Bezorgde ouders

Niet alle schoolbesturen steunen de staking dit keer. Op tal van scholen krijgt het stakende personeel deze ronde geen salaris doorbetaald. Overigens blijkt uit diverse peilingen dat een meerderheid van de ouders nog steeds achter de leraren staat. Ouders maken zich zorgen over de toekomst van het onderwijs dat hun kinderen krijgen en tekenden ruim veertigduizend keer een petitie van Ouders van Nu.



In de grote steden zijn al honderden leraren te weinig. 1 op de 10 groepen in Amsterdam heeft geen vaste leraar. Die kinderen krijgen bijvoorbeeld les van onbevoegden, zoals stagiaires, of zien invaller na invaller voor de klas. Vooral scholen in de achterstandswijken worden hard getroffen door het lerarentekort. Daar is het werk zwaarder, omdat de leerlingen meer hulp nodig hebben.