LIVE | Lichte stijging aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, Rusland breekt opnieuw coronarecords

Politie vindt dode motorrij­der (27) in Achter­hoeks bos na tip van wandelaar

14 oktober BRAAMT - Een 27-jarige man uit ’s-Heerenberg is om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval in een bos bij Braamt. Hij botste vermoedelijk met zijn crossmotor tegen een boom in het bos ten westen van de Hooglandseweg. Zijn lichaam werd donderdagochtend gevonden.