LIVE | Man komt met QR-code van Franse president ziekenhuis binnen, Sydney na 106 dagen uit lockdown

CoronavirusIn Frankrijk is een 19-jarige man opgepakt die erin slaagde een ziekenhuis in Marseille binnen te komen met de QR-code van de Franse president, Emmanuel Macron. In de Australische stad Sydney kwam na 106 dagen een einde aan de lockdown. En in de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 479 coronapatiënten, van wie 130 op de intensive care. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.