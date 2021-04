LIVE | Marengo-proces onder strenge beveiligingsmaatregelen hervat voor verhoor kroongetuige

Je kon Kim uittekenen in een outfit met zoveel mogelijk panter­print, zelfs op haar mondkapje

6 april Waar horecadier Kim kwam, bracht ze gezelligheid. De Utrechtse Feyenoord-fan was een echte verbinder en had dan ook vele ‘families’. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Kim Vonk (1975 – 2021).