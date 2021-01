LIVE | ME met vuurwerk bekogeld in Rotterdam, Grapperhaus stelt dat politie de relschoppers aan kan

Sneeuw in Limburg en Oost-Bra­bant: lokaal 7 tot 10 centimeter

24 januari In Limburg en het oosten van Brabant is afgelopen nacht sneeuw gevallen en blijven liggen. Plaatselijk ligt er een laag van 7 tot 10 centimeter. Vanavond kan het wederom sneeuwen in het zuiden, meldt Weerplaza.