LIVE | Minder dan 1000 coronapatiënten op verpleegafdeling, eerste keer sinds 1 november

Nicolette (76) rijdt elke dag 214 kilometer om in Duitsland te kunnen zwemmen

De Bodegraafse Nicolette de Bruijn (76) rijdt elke dag op en neer om te zwemmen in het Duitse Emmerich sinds de binnenbaden in Nederland gesloten zijn. ,,Niet zwemmen is geen optie. Ik houd mezelf ermee uit het ziekenhuis.”

13 januari