LIVE | Minister De Jonge: ‘2007, jullie mogen’, Japan roept noodtoestand uit in Tokio

6 juli De enorme woningschaarste in Den Haag zorgt ervoor dat woningzoekenden al snel ja zeggen tegen de eerste woning die ze krijgen aangeboden, ook al is die totaal niet geschikt. Maar pas op: als je in een rolstoel terecht komt, kun je fluiten naar een andere woning. Hoe schrijnend je situatie ook is. De gehandicapte Jerry Thakoerdien is radeloos. ,,Ik heb al een paar keer voor de trein willen springen.’’